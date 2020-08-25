【專家點評】陳蓓敏：阿里巴巴可長線投資
2020年08月25日 07:30
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(Getty Images圖片)
過去周末，外圍消息雖看似悶局，但見暗湧堆積。美國眾議院通過向郵政署撥款，另一邊廂共和黨主導的參議院表明不會讓撥款通過。以選舉為大前提，兩大政黨各盡其技奪票奪位。每當美國政局陷混亂狀態，又見金正恩病重和台海局勢緊張消息出現。華爾街自我調節機制下，三大指數呈強。道指再臨28,000點關口，為特朗普競選粉飾。
昨日國內有18間企業於深圳創業版掛牌交易，集資約200億人民幣。首5日不設漲跌制，三日後每日漲跌幅限制為20%。隨着外圍種種因素，國內各股票市場都要積極向前改革，改革初期，風險波幅預見較大，本周為深創版蜜月周。周五為港期結算日。昨日恒指裂口高開，全日升約437點，高收於25,551點。
隨着外圍見穩，港權重巨企業績優，恒指可憧憬試7月高位26,800點水平。在港新確診個案數目減少下，舊經濟借機反彈。新貴阿里巴巴(09988)公布季績勝預期，首季收入按年升34%達1,537億元人民幣，增速較上季兩成升幅為佳。集團雲業務升近6成至123億元人民幣，動力健康，核心電商業務收入升逾3成至1,333億元人民幣，移動月活躍用戶增長16%，達8.74億元人民幣。中央大力鼓勵內循環政策，阿里有力探高做好。建議吸納作長線投資。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。作者及客戶持有阿里巴巴)
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