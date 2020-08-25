【專家點評】陳蓓敏：阿里巴巴可長線投資

過去周末，外圍消息雖看似悶局，但見暗湧堆積。美國眾議院通過向郵政署撥款，另一邊廂共和黨主導的參議院表明不會讓撥款通過。以選舉為大前提，兩大政黨各盡其技奪票奪位。每當美國政局陷混亂狀態，又見金正恩病重和台海局勢緊張消息出現。華爾街自我調節機制下，三大指數呈強。道指再臨28,000點關口，為特朗普競選粉飾。

昨日國內有18間企業於深圳創業版掛牌交易，集資約200億人民幣。首5日不設漲跌制，三日後每日漲跌幅限制為20%。隨着外圍種種因素，國內各股票市場都要積極向前改革，改革初期，風險波幅預見較大，本周為深創版蜜月周。周五為港期結算日。昨日恒指裂口高開，全日升約437點，高收於25,551點。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。作者及客戶持有阿里巴巴)

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