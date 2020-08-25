【專家點評】林嘉麒：期指結算前 散戶宜忍手

港股上周四一度跌至24,600點，距離重大支持100天線只差200點，不過，上周五及周一市況做好，收復失地之餘，更重上25,500點。恒指近日升跌飄忽的情形叫小散戶舉旗不定，尤其是資金板塊迅速進出，明顯欠缺方向。儘管大市處於橫行格局，但指數成分股形勢大有不同，顯現資金偏愛傳統舊經濟股。

事實上，眾多科技股估值之高早以叫投資者畏高，現時更添上受美國制裁的陰霾。相反，中資金融股短線受內地放水及A股回穩帶動。

值得留意的是，恒指中長線仍受華為事件、香港情況、以及貿易問題上中美雙方容易鬧情緒所影響，要成功突破250天線並企穩不易。再者，本周五為期指結算日，不排除大戶想挾高結算，之後又再玩上落，一切留待未來幾日平倉及新倉情況再作打算。

另外，本周焦點之一是27至28日舉行的全球央行年會，今年的主題是「貨幣政策的挑戰」。對於全球而言，今年是一個特殊的年份，因為史無前例的寬鬆措施使得全球央行接近政策極限，市場將關注央行如何應對當前及以後的挑戰，最重要的是將會如何退出。

重點講者當然是聯儲局主席鮑威爾。疫情發生後，經濟活動停擺，造成低通脹和低利率侵蝕了聯儲局抗擊衰退的能力。現時聯儲局的困境是通脹目標，局內決策者討論了對通脹率持更寬鬆態度，即有時會要求通貨膨脹率超過2%的目標，以便使平均結果更接近該水平。

對於聯邦公開市場委員會下次於9月15至16日召開會議前亦是指標之一，因此今次全球央行會議或能讓投資者可預視聯儲局下一步行動。

不過，期待也不應太大，事實上，近年全球央行會議的重要性已降低，何況現時大環境及美國總統特朗普心情也日日變，相信鮑威爾只黁老調重提，投資者的期望落空居多，故此還看九月中的聯儲局會議。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為香港證監會持牌人士，並未持有以上股份)

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