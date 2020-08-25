【市前重點睇】道指升378點　金價偏軟

●美匯指數企93.29，離岸人民幣(CNH)報6.9116，港匯觸發7.75，美元兌日圓處105.98，歐元跌至1.1792，英鎊回落至1.3071。金價跌至1,929美元。布油企45.13美元，紐油報42.46美元。道指期貨下跌。

●港匯強勢持續，於周一(24日)紐約交易時段尾市觸發強方兌換水平，香港金管局在市場沽出6.43億港元，銀行體系結餘在8月27日將增加至1,883.83億港元。

●貝萊德下調全球信貸的長期評級，由「戰略性增持」降至「中性」，主要由於該公司認為目前正處於有史以來最大的信貸熱潮之一，導致投資級信貸風險溢價收窄。

●美國里士滿聯儲銀行行長巴爾金警告，受到新冠肺炎疫情影響，年輕人面臨長期就業困境，因為餐廳和服務業等直接面向客戶的工作可能無法從疫情中恢復過來。

●著名投資大師、Omega Advisors創辦人Leon Cooperman表示，美國聯儲局引發了投機泡沫，使債務膨脹到了美國經濟無法承受的水平。

●美國10年期國債孳息率升2.59點子，報0.6542厘。

●港股ADR指數收報25,428點，跌122點或0.48%。

●即月恒生指數夜期收報25,402點，跌105點，低水150點，成交16,663張。

●紐約10月期油收報每桶42.62美元，升0.28美元或0.66%；布蘭特10月期油收報每桶45.13美元，升0.78美元或1.76%。

●紐約12月期金收報每安士1,939.2美元，跌7.8美元或0.4%，創7月27日以來收市新低。

●數據顯示，截至今年8月，TikTok在全美用戶超過1億個，較2018年1月時急增8倍，當中約有5,000萬個為每日活躍用戶。

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