【股民熱話】美國總統大選前　投資市場有四大異象...

美國總統大選如無意外將於今年11月3日舉行，現任美國總統特朗普能否順利連任，自是市場焦點。老實講，唔係今年新冠肺炎疫情，特朗普連任應該冇大問題。偏偏搞場大瘟疫，令選情生變。股民如今都在打賭，到底呢位「狂人」總統能否連任。筆者都沒有水晶球，但就預計，11月初大選有結果前，投資市場有四大異象！

首先，美股許升不許跌。為保持美國的消費信心，以及作為特朗普這三年多的「政績」，美股目前的估值雖不便宜，經濟又陷入衰退，但特朗普會傾盡全力保美股不失，以此作為爭取連任的籌碼。故經濟數據雖差，美股短線趨勢仍是反覆向上居多。

第二，中港股市氣氛都會隨美股繼續反覆向好，科技股成升市領頭羊，周一(24日)美團的升勢，正是一個典型例子。9月7日前恒指正式實施季檢前，科技股會見一個浪頂，10月底前會見另一個浪頂。

第三，美國經濟會由低位反彈，一則疫情高峰漸過，二則寬鬆銀根及救市措施下，經濟會有短暫復甦，這符合特朗普爭取連任的「劇本」需要，但選舉之後係點，就另作別論。

此外，美國大選前，美國會繼續高度打壓中國，不論是貿易、科技、金融範疇，反正就高舉反華旗幟，以圖分散選民對美國內部經濟的不滿，將槍頭指向外部。換言之，此前中美關係只會惡化唔會好轉。

到底今年美國總統大選前，會唔會再有咩突發事情發生，令到特朗普連任再現大變數，不得而知。惟其連任與否，關係到未來數年的中、美關係，涉及重大的國家利益，政治事向來係難以預估。投資者就只有作好最壞打算，作最佳準備，量力而為。不過，若按以上四大異象推斷，短期淡友可能仲要捱段苦日子！

東網財經專欄作者 帥哥

－－－－－