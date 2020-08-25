【專家點評】古勝：中海物業唔好心急撈底

尋日(24日)港股升逾400點收報25,551點，成交金額1,401億元，未來關鍵仍然是久久未能升穿的250天線的25,800點水平，企穩其上恒指先有機會進一步向上。否則又會再次陷入上落市，下方較大支持則是24,600點。

另外，中海物業走勢唔算靚，昨跌逾4%收報7.07元，現價除了250天線6.3元水平，其餘4條平均線均已跌穿，技術面未見轉穩。有意買貨暫時唔好心急，若能守住3月中的6.8至7元的支持位，短線博反彈阻力位在7.8元。若然守唔住，則有望下試250天線。

東網財經專欄作者 古勝

－－－－－