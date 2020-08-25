【專家點評】古勝：中海物業唔好心急撈底
2020年08月25日 08:15
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尋日(24日)港股升逾400點收報25,551點，成交金額1,401億元，未來關鍵仍然是久久未能升穿的250天線的25,800點水平，企穩其上恒指先有機會進一步向上。否則又會再次陷入上落市，下方較大支持則是24,600點。
雖然依家市場興炒股唔炒市，不過有啲已經炒過龍嘅板塊，例如物管股，可能要避一避先。今次睇一睇當中的龍頭中海物業(02669)，先參考大行報告，摩根士丹利指，中海物業中期核心純利按年升13%，遜市場預期；管理層對併購取態較謹慎，而第三方項目轉化需要時間，合約管理面積增長放慢限制短期盈利增長。將中海物業2020至2022年的盈利調整，以反映增值服務收入預測上升，但毛利率預測下調的影響，將目標價升至6.84元，評級維持「減持」。
另外，中海物業走勢唔算靚，昨跌逾4%收報7.07元，現價除了250天線6.3元水平，其餘4條平均線均已跌穿，技術面未見轉穩。有意買貨暫時唔好心急，若能守住3月中的6.8至7元的支持位，短線博反彈阻力位在7.8元。若然守唔住，則有望下試250天線。
東網財經專欄作者 古勝
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