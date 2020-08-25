破紀錄畢業潮來襲！內地國有銀行被迫增聘員工

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，中資銀行亦面臨前所未有的壞帳攀升及盈利下滑壓力，但國有大型商業銀行仍宣布增加招聘應屆畢業生的規模，全力支持穩就業。

交通銀行金融研究中心宏觀分析師唐建偉表示，今年招聘提前、招聘人員數量增加，是為響應政府號召落實穩就業目標。儘管大行盈利壓力增加，但他認為，業務發展本來也需要人，作為國有大行，承擔社會責任也是主要原因。

國有大行承擔穩就業社會責任一定程度凸顯決策層對銀行體系的依賴。今年以來，中資銀行已經通過貸款延長還本付息期限、降低貸款利率等扶持受疫情衝擊的中小企業，同時也是金融系統全年向實體經濟讓利1.5萬億的主力。最近，包括國有大行在內的部分國有金融企業率先落實適度下調薪資的安排，為實體經濟復甦提供更大支持。

工行、建行、農行、中行均不予置評。四大國有銀行目前合計已經招聘了約160萬人。

不過，這些職位對今年壓力巨大的就業市場可能仍是杯水車薪。根據中國國家統計局數據顯示，今年高校畢業生規模達到874萬人，創歷史新高，隨着高校畢業生集中進入勞動力市場，大學生失業率可能繼續上升，並無疑給因疫情導致數百萬人失業的就業市場增加壓力。中國7月份城鎮調查失業率為5.7%，之前在2月因為疫情而升至6.2%的有數據來高位。

中國最大的招聘網站之一智聯招聘等近日發布的《就業困難大學生群體研究報告》報告顯示，到今年6月，仍有26.3%的2020屆應屆畢業生在求職。

中國政府已經出台一系列措施千萬百計保就業，包括鼓勵畢業生繼續深造及研究生和專升本擴招，增加一些職位招聘人數、拓寬更為靈活的工作形式以及支持畢業生創業等。國資委此前實施的擴就業專項行動，為包括高校畢業生等提供招聘崗位數量超過100萬個。

然而，有關政策對美國頂尖大學新聞系畢業生Crystal Wu而言，並沒有太大的幫助。她認為，雖然學校努力吸引僱主來校園，但就業市場比她預期的艱難得多。部分公司不再為應屆畢業生預留空缺，他們將與有工作經驗的人一起面試。更差的是，一些原本打算出國深造的學生不得不放棄計劃，轉而尋找國內的工作機會。

以Crystal為例，她申請一家創投公司分析師職位，招聘10人但有3,000人報名，往年該樣的崗位收到的履歷表概在幾百份，競爭異常激烈。她已經選擇了在北京一家非盈利機構實習，並同步通過微信招聘小程序來尋找在銀行的工作機會。

在就業選項中，金融業是受青睞的行業。數據顯示，2019年非私營金融業從業人員的平均年薪約為13.14萬元，在統計局跟蹤的19個行業中排名第三，比整體水平高逾40%。

不過，今年中國銀行業面臨的壓力史無前例，商業銀行第二季利潤出現至少10年來最大跌幅，不良貸款規模升至2.7萬億的歷史高位。中銀保監並指出，今年上半年遭受百年未遇的疫情衝擊，金融必須以超常力度支持小微企業穩定發展。

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