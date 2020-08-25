全球經貿戰：傳印度政府私下要求電訊業禁用華為5G設備

英國《金融時報》報道，印度政府有意排除中國科技巨企華為參加5G基礎建設，雖然目前未有明文頒布禁令，而印度政府亦未公開宣示有關政策，但消息透露，印度政府清楚暗示，未來國內5G在內的電訊服務投資，不該使用華為等中國企業提供的設備。

據印度電訊界高層指出，政府不採用中國設備，幾乎是公開的事。現在情況明朗，遊戲結束了。他補充，印度電訊主管機關已禁止中國業者參加5G測試。

華為是印度三大電訊設備供應商之一，與印度電訊業巴提電信(Bharti Airtel)、沃達豐(Vodafone)及國營BSNI公司已經簽署大規模合約。

不過，在中印邊境關係緊張之下，有印度政府官員透露，印度政府不希望激怒北京當局，因此不太可能正式禁止華為或其他中國設備供應商參與建設。惟印度政府依然對中國企業投資國內敏感基礎建設感到擔憂。該名官員表示，不想波及消費者，但當事情牽涉到大型政府合約和重要基礎建設，當局傾向選擇非中國企業，更指「這個消息必須傳達給印度企業。」

分析認為，禁止華為參與5G建設將打擊巴提電信和沃達豐印度子公司，導致兩家公司成本增加，但對諾基亞(Nokia)、愛立信(Ericsson)及三星而言，卻是契機。

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