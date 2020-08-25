【亞洲糧倉】越南稻米出口及營收超泰國 位列全球次席
2020年08月25日 10:28
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（GettyImages圖片）
越南稻米今年豐收，且出口價格良好，出口的產量和營收皆超越了泰國，成為全球第二大稻米出口國。
外媒引述越南農業部指出，今年前七個月越南出口了390萬噸稻米，營收為19億美元(約148億港元)，按年產量雖下跌1.4%，但營收大增10.9%。據報，中國在今年上半年總共進口了45.8萬噸越南稻米，按年大增88.9%。第二大稻米進口國菲律賓上半年就消費了140萬噸的越南稻米，總計6.34億美元。
越南食品協會公布世界三大稻米出口國(越南、泰國、印度)的資料，越南的百分之五的折損稻米(broken rice)價格是最高的，每頓交易價在493至497美元，每噸高於泰國20美元。
美國農業部預測，全球稻米總產量今年將為4.95億噸，下降0.3%，但消費量將達4.9億噸，增加1.3%。
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