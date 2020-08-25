全球經貿戰：台企陸續遷出內地？鴻海如是說…

在中美貿易戰和新冠肺炎疫情衝擊下，部分供應鏈移出內地，市場消息指鴻海集團、和碩以及立訊精密等公司正考慮在墨西哥設立新廠。鴻海與和碩均為知名代工企業，主要客戶包括蘋果公司。

外媒報道，鴻海可能在今年稍晚就新廠議題做出最後決定，而後展開相關作業，不過是項計劃尚未定案，仍可能生變。對此，鴻海發表聲明指，該公司持續擴張全球業務，且是墨西哥市場的「積極投資者」，但目前沒有擴大當地投資的計劃。鴻海在墨西哥已建立5家工廠，主要生產電視機和伺服器。

據報道，鴻海有意讓新設的工廠生產蘋果公司iPhone，沒有迹象顯示蘋果公司直接參與這項計劃，蘋果公司暫未為此作評論。對此，鴻海周一(24)發出聲明澄清：「鴻海一向不評論任何有關既有以及潛在客戶、產品、供應鏈夥伴之市場傳言。公司任何海外投資規劃，皆依相關程序辦理，並按規定對外公告，而近期國際媒體報道集團在海外大規模投資的訊息，皆與事實不符，特此鄭重澄清。」

另外，外媒引述消息指，和碩正與銀行就墨西哥增設工廠進行初步談判，該工廠將主要組裝晶片和其他電子元件。有指立訊精密也考慮今年在墨西哥設廠，但目前仍不清楚其考慮建設的產線。惟和碩及立訊精密未有就相關消息作回應。

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