調查：第三季全球晶片代工產值年增14%　台積電奪冠

外媒引述TrendForce旗下拓墣產業研究院最新調研結果顯示，由於年底為歐美消費旺季，加上中國十月長假及「雙11」促銷活動，帶動目前下游需求，晶片代工產能與需求穩步上升，預估第三季全球晶片代工業廠營收將增長14%，當中台積電第三季量產5納米，預估單季營收113.5億美元居冠，按年增長21%。

台積電第三季營收預測按年增長21%，主力為7納米製程，受惠於5G建設持續部署、高效能運算和遠距辦公教學的CPU、GPU等強勁需求，產能維持滿載；5納米製程在第三季開始計入營收，在全年度台積電5納米營收佔比以8%為目標的情況下，預計第三季5納米營收佔比將達16%。

南韓三星今年雖受到旗艦手機S20系列銷售下跌影響，使其調整自家AP的晶片代工業務量；但客戶為止防晶片斷料的庫存儲備心態，帶動其他晶片代工業務增長，預計第三季營收按年增長約4%。

GlobalFoundries 2019年分別出售8吋、12吋晶圓廠，且受車用晶片需求衰退影響，第三季營收表現不如預期，按年料減少3%。

聯電因大尺寸面板DDI、PMIC需求上升，估計8吋晶圓產能緊張或持續到2021年，目前透過調升部分代工價格的策略，將有助於推升第三季整體營收，按年增長可望達23%。

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