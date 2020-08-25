【新經濟】美股道指成分股大換血　百年成員埃克森美孚遭剔除

美股道瓊工業平均指數30家成分股大換血。標普道瓊指數公司(The S&P Dow Jones)周一(24日)宣布，道指成分股將進行自2013年來的第一次更換，製藥大廠輝瑞(Pfizer)、石油巨頭埃克森美孚(Exxon Mobil)及國防公司雷神(Raytheon Technologies)將被剔除。

雲端客戶關係管理服務商Salesforce將取代埃克森美孚；生化科技公司安進(Amgen)將取代輝瑞；軟件和工業聯合企業Honeywell則將取代雷神，預計8月31日開盤前生效。

標普道瓊公司指出，今次更換成分股，是因蘋果公司(Apple)分拆股份後，減低道指中的科技股佔比，由27.6%降至20.3%。是次更換成分股，除了將補足科技股的比重，亦將使道指成分股更加多元化、避免類似規模的公司重複，也更全面的反映美國經濟。

報道引述標普道瓊高級指數分析師Howard Silverblatt指出，自1980年代以來，僅有三檔道指成分股曾實施股票分拆股份，1989年十月Philip Morris、1992年五月迪士尼及2015年三月Visa先後宣布分拆股份。他強調，自2015年Nike宣布股票一股拆兩股之後，就再也沒有企業實施過股票分拆。

Apple在道指的地位將隨着股價分拆計劃而下降，Apple過去在該指數中排名第一權重股，Silverblatt表示分拆股份將使Apple掉至第17名，前三名權重股的則由UnitedHealth Group、Home Depot和安進(Amgen)取代。

能源股埃克森美孚作為道指成分股已有近百年的歷史，1928年以標準石油(Standard Oil)的名字加入，直到2011年都是全球市值最大的企業，如今卻遭道指除名，代表美國經濟轉型，新經濟冒起，正逐步取代傳統產業的地位。

事實上，部分投資基金亦在因應新經濟的發展，減持傳統產業股份。當中，挪威最大私人資產管理公司Storebrand Asset Management依據新的氣候變遷政策，剔除20多家上市企業的持股，除了埃克森美孚、雪佛龍等能源巨擘外，台灣的台泥公司也在其列。

外媒報道，挪威保險公司Storebrand ASA旗下投資公司--Storebrand資產管理周一(24日)表示，沽出21家企業的逾4,700萬美元持股，並且將另外6家公司從未來的投資名單中排除。該資產管理公司管理約910億美元資產。

在亞洲地區，Storebrand沽出台泥約37.3萬美元的持股，並且沽出日本關西電力公司逾31.3萬美元的持股。這兩家公司的營運都與煤有關。該公司表示，正努力削減碳排放、邁向更高的能源效率。

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