【專家點評】麥嘉嘉：騰訊料於500至560元區間上落
2020年08月25日 10:50
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恒指連日反彈，累計升760點，或3.1%。恒指本月第二次挑戰3月中旬形成的中途島高位25,578點。正如我們早前預測，若恒指成功突破並企穩上述阻力(約25,000點至25,500點)，則有機會上望3月9日的下跌裂口(26,146點)。
科技股表現突出，恒生科技指數在ATM帶動下反彈，當中以美團點評(03690)表現最出眾，優於預期的第2季業績帶動股價。消息指，美國或允許蘋果等在華美企與微信交易，不過，騰訊自業績公布後表現一般，而且面對政治風險，短期未見太大上升誘因。加上564元三頂阻力強大，要突破後向上機會較低。預料短期內於500元至560元區間上落為主。策略上，可利用股票掛鈎投資(ELI)先行取得定息收入。
專營內地包裝飲用水及飲料龍頭農夫山泉(09633)今日(25日)啟動招股，到周五截止。招股價介乎19.5元至21.5元，農夫山泉主要產品覆蓋包裝飲用水、茶飲料、功能飲料及果汁飲料等類別。農夫山泉在2019年以20.9%的市佔率居行業第一，同時也是全球第二大包裝飲用水企業。2019年公司包裝飲用水收入佔比為59.7%，毛利率為60.5%，是毛利率水平最高的品類。以2019年的市盈率PE計，為39.4至43.5倍，與同業中國旺旺(00151)，康師傅(00322)，蒙牛(02319)及維他奶(00345)市盈率介乎16.5至54.8倍，相較而言公司估值水平合理，公司於行業中處於領先地位，值得認購。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)
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