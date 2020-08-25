【專家點評】麥嘉嘉：騰訊料於500至560元區間上落

恒指連日反彈，累計升760點，或3.1%。恒指本月第二次挑戰3月中旬形成的中途島高位25,578點。正如我們早前預測，若恒指成功突破並企穩上述阻力(約25,000點至25,500點)，則有機會上望3月9日的下跌裂口(26,146點)。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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