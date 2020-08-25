中梁控股：有能力再降融資成本　毛利率跌反映地價等因素

他指，上半年貸款市場報價利率(LPR)定價下調，以及央行對於流動性的加大，抵銷新冠肺炎疫情影響。上半年整體的融資成本較去年底降0.5個百分點至8.9%，預期在境內流動性增強、國內銀行及境外渠道支持，融資成本有進一步下降空間，可再降0.5%左右。

他提到，截至6月底止，非銀行的貸款佔比降至31%，下半年仍有減少的空間，未來料上半年或可降至25%水平，惟需要視乎新的融資渠道、申請額度的情況。

集團今年上半年毛利率22.6%，按年下跌1.9個百分點。游氏解釋，毛利率下跌反映近兩至三年地價上升及房產限價的政策，隨着在售項目的毛利率提升，今年地價較平穩，預期毛利率將穩定於22至25%水平。

聯席總裁李和栗指，對完成全年銷售目標1,680億元人民幣有信心，上、下半年供貨以四六比，下半年可售貨值至少1,600億元，主要集中在二線及強三線城市。

他又指，目前土地儲備約6,300萬平方米，對應可售貨值為4,600億元。買地則不會太悲觀及進取，維持以銷售的五至六成作買地，但主要視乎市場情況、貨值、供應等，現有土儲足夠至明年銷售，加上貨值平均，不急於買地，會按市況調整投資步伐。

－－－－－