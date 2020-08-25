【高盛推介】阿里強勢創新高 留意貼價牛證
2020年08月25日 11:17
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周一(24日)升約4.6%，突破260港元水平。周二(25日)早段開市即突破270元，高見274.4元，繼周一再創上市新高，跑贏大市。中國銀行與阿里及其旗下螞蟻集團於周一簽署全面戰略合作協議。此外，有報道指螞蟻集團已完成A股上市輔導。
資金流向方面，沽證皆獲資金部署，當中流入認購證的資金較多，過去5個交易日共錄得約2,890萬元資金流入。而同期認沽證則共錄得約630萬元資金流入。牛熊證方面，則見牛證自本月12號，已錄得連續9個交易日資金流入，當中周一有約1,830萬元。而熊證則於過去6個交易日皆錄得資金流入，當中周一有約110萬元。
投資者如看好，牛證方面可留意市場上最貼價之一的阿里牛證(64244)，收回價255.18元，行使價253.18元，換股比率100，槓桿比率15.4倍。
投資者如計劃部署認購證，高槓桿的選擇可留意價外幅度約15%，年期約5個月的價外阿里購證(18862)，行使價309.08元，2021年1月22日到期，實際槓桿6.5倍。
此外，行使價289元附近、明年一月份到期的產品為近期熱門條款。投資者亦可留意當中的阿里購證(23981)，行使價289.08元，2021年1月26日到期，實際槓桿5.9倍。
投資者如看淡，可考慮以行使價229至270元作為篩選認沽證的條件。並可留意當中槓桿最突出的阿里沽證(17621)，行使價230元，2021年1月20日到期，實際槓桿5.6倍。
投資者如計劃部署熊證，現階段可留意阿里熊證(55040)，收回價300元，行使價302元，換股比率500，槓桿比率8倍。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！