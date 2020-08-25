【高盛推介】阿里強勢創新高　留意貼價牛證

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周一(24日)升約4.6%，突破260港元水平。周二(25日)早段開市即突破270元，高見274.4元，繼周一再創上市新高，跑贏大市。中國銀行與阿里及其旗下螞蟻集團於周一簽署全面戰略合作協議。此外，有報道指螞蟻集團已完成A股上市輔導。

資金流向方面，沽證皆獲資金部署，當中流入認購證的資金較多，過去5個交易日共錄得約2,890萬元資金流入。而同期認沽證則共錄得約630萬元資金流入。牛熊證方面，則見牛證自本月12號，已錄得連續9個交易日資金流入，當中周一有約1,830萬元。而熊證則於過去6個交易日皆錄得資金流入，當中周一有約110萬元。

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