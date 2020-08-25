【瑞銀推介】看好美團　認購證精點

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：美團點評上周公布業績，第二季扭虧為盈，非通用會計準則經調整溢利27億元人民幣，遠好過市場預期。大行紛紛上調目標價，根據彭博的統計，50位分析員中有45位給予美團買入評級，另外5位亦給予持有評級，亦即沒有沽售評級，而最高目標價為300港元，比美團周一(24日)創出的高位272元仍有超過一成的上望空間。

事實上業績出符市場預期地好，但周一早上美團短暫受壓，曾下試236元，不過午後升勢非常急，高見272元的歷史高位，雖然高位見獲利回吐，但仍升超過8%收市。根據瑞銀於周一的即市資金流紀錄，美團看好和看淡選擇均見資金流入，不過認沽證和熊證的資金流非常強勁，反映投資者或看淡美團短線的走勢。不過由於美團已連日破位，投資者如做相反操作，亦需加倍留神，以及以短線部署為主。

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