新股專輯：券商料農夫山泉至少升四成

致富證券董事及證券業務主管郭家安表示，投資者可考慮認購農夫山泉，預料股份上市後至少升四、五成，因公司在內地飲品市場的市佔率高，基本因素良好，內地亦扶持內需以支撐經濟。此外，公司在內地知名度高，吸引機構投資者爭相認購，但有消息指很多基金未能經國際配售取得股份。

惟他提醒，今次散戶認購農夫山泉會出現兩個問題，第一是招股日數較長，共十日；第二是B組門檻達600多萬元，變相只有兩、三手資金的話，借孖展的值博率不高。他建議散戶可以利用人頭戰術，增加中籤機會，而資金不多的散戶可直接用現金認購。

他預計9月後市偏好，因為有更多中概股回歸，市場傳出的消息亦偏向樂觀，料恒指將持續在24,000至26,000點之間上落。

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