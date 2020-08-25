【專家點評】邵志堯：淺談電子商業模式

1. B2B：商業對商業

在未有互聯網之前，要尋找物料供應商或廠家，便有賴一些商業目錄名冊(Business Directory)，有些名冊會細分不同行業如鐘錶、成衣等，有些則包含各行各業如黃頁，商業世界便靠名冊或展覽會作出配對，阿里巴巴的馬雲便看準了這個商機，在電腦網頁為商家作資料提供，建立平台方便雙方作配對，商家為了搜索時能排頭位，便需要付出相關費用，阿里由此起家的。

2. B2C：商業對客戶

阿里巴巴在B2B成功之後，便成立了天貓商城，是一種以商家對個人的交易方式，今天已成為購物商城，擁有1.2萬國際品牌，18萬知名大牌，8.9萬品牌旗艦店，店商需要交付保證金才能進駐，並要給天貓繳納5%的佣金和0.5%的扣點，並需要開具發票。

3. C2C：客戶對客戶

淘寶是亞太區最大的網購零售平台，產品來源多為批發或代理，淘寶是容許個人開店，而天貓是需要公司進行註冊，打個比喻天貓像名牌大商場，賣的是知名品牌大貨，而淘寶則是地攤，走的是薄利多銷，物美價廉的銷路。

4. C2B：客戶對商業

這裏並不是指客戶賣貨給商家，而是由客戶驅動需求，拼多多是內地或Groupon便是表表者，他們創造了平台結合了一定數量的客戶，而向廠家或品牌商下訂單，由於免去了中間人、代理商和倉儲的費用，便可以用較低價格成交，買方、賣方和平台方都各取所需，各自也得到好處。

今天要認識最基礎的電子商業模式，否則便搭不上這輛高速行駛的列車。

江西財經大學客座教授 邵志堯

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