【理財百科】龔成：市盈率是重要的投資工具

市盈率(Price/Earning, P/E)，就是市價除以盈利的比率，是投資世界用來衡量平貴的其中一個指標。

例如說，某股的股價是20港元，而每股盈利為2元，那麼市盈率就是10倍。即是說，過去一年的盈利是2元，若果往後每年的盈利假設都是2元，那麼現時用20元去買入，就要10年時間去翻本，10倍市盈率就是這意思。

● 高與低，平與貴

在解釋之前先講一些概念。若果在所有因素都相同的情況下，低市盈率當然比高的為平，企當A為10倍市盈率，企業B則為5倍，假設兩間企業近乎相同，那麼企業B當然較平。假設兩者的往後盈利不變，一個在買入後要10年才翻本，一個只需5年，那麼在買入較快能翻本的企業B當然較平。不過，若果兩個企業完全一樣，那較平的自然較多人買，較貴的自然較多人賣，最後兩貴價格自行調整至一致。

因此，若果兩者的本質相若，但市盈率一個明顯比另一個低，那當中即存在著一些因素，這可能是有些風險在其中。反之，若出現某一個較高的市盈率，亦未必一定是貴，因這可能包含了一些利好因素，又或是很好的前景在其中，這點會再解釋。

雖然市盈率沒有一定標準，但在股票市場中，10倍的市盈率可說是中等的，但投資者要謹記，這只是一個很初步的指標。若投資者見到一隻股票只有5倍市盈率那是否叫平？若有一隻股票市盈率達30倍是否一定貴？答案是未必的，因為市盈率沒有絕對的標準，因此單憑表面因素，公式化去投資是危險的。

● 市盈率是過去式

由於市盈率基於剛過去盈利，因此我們在分析股票時，要評估這個過去盈利的代表性，若這盈利特別好或特別差，都令這個市盈率沒有代表性。所以在分析時，要明白過往與將來的關聯性，因為往後影響股價發展的，都是將來的生意盈利。

初階投資者在選擇股票時，要小心過低與過高的市盈率。例如某股現價5元，每股盈利1元，即市盈率5倍，表面上很便宜，但不要忘記這市盈率的計算是基於剛過去一年的盈利。若該企業的生意正不斷減少，下一年的盈利只有0.5元，再下一年只有0.2元，並持續下跌，那麼這個現時5倍的市盈率就一點都不平，投資價值有限。

反之，高市盈率不一定貴，但初階者要評估不易。所以，市盈率超過25倍以上的股票，初階者未必適合投資，或投資前要做更多的功課。

高市盈率一定建基於很好的前景，例如某股現價30元，每股盈利1元，雖然市盈率達30倍，但預期這股的每股盈利快速增長，下年度為2元，而過一年為3元，那麼這股便「受得起」這個高市盈率。

因此，市盈率只是分析的一個開端，而要再進一步分析，那就要分析「預測市盈率」，這個下次再談。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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