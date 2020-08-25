【瑞通推介】阿里再創在港新高　資金續追最貼牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國批准以新冠肺炎康復者的血漿作為治療方法，道指隔晚收報28,308點，升378點或1.3%，納指再創收市新高。

受新經濟股帶動，恒指周一(24日)以全日高位25,551點收市，升437點或1.7%，連升兩日。周二(25日)早段窄幅爭持，留意後市可否逐步朝向250天線(25,785點)推進。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾5,500萬億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.1億元，反映投資者預期港股連升兩日後將回落。周一其牛證街貨重貨區為收回價24,000至24,099點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。

美團點評上季業績遠勝市場預期，獲多間大行上調目標價，看好美團下半年增長勢頭，刺激股份周一午後發力，曾飆近11%，破頂高見272元，市值突破1.5萬億元，成為港股第三大市值公司，最終美團收漲8.4%於265.8元，連升3個交易日。股份周二早段於高位好淡爭持，暫受制270元關口。周一有逾11億元北水淨買入美團。輪證資金流方面，周一有逾4,900萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾3,200萬元淨流入。

另一新經濟股阿里巴巴繼昨日破頂後，周二早段再升逾1%，曾再創在港上市新高274.4元。周一股價升近5%，其好倉淨流入近1,200萬元，而其淡倉亦有逾570萬元淨流入。

瑞聲科技半年少賺58%至3.2億元人民幣，毛利率按年大挫4.3個百分點至23.2%，不過第二季營運表現較首季改善，季度收入按年增12%，盈利按年跌21%。瑞聲首次披露光學業務毛利率，上季平均銷售毛利率13.8%，較首季的9.2%高，管理層指光學業務處於起步階段，並已打好基礎，長遠將提升高端鏡頭定價權及毛利。瑞聲周一午後最多曾瀉9%，低見49.1元的1個月低位，之後獲買盤承接，跌幅快速收窄，收報53元，下跌1.7%。周二早段跌勢未止，挫逾7%，低見49元，暫連跌3個交易日，技術上正在考驗250天牛熊線(約50元)的支持力，若短線失守此平均線，為兩個月以來第一次。周一有逾1,200萬元淨流入其好倉。

外電引述知情人士指，特朗普政府正暗示包括蘋果公司(Apple Inc.)等美國公司可以繼續在中國通過微信進行交易。另有內地媒體報道，騰訊控股企業微信海外版改名為WeCom，市場相信是與美國禁令有關。此外，有券商與騰訊高管舉行投資者電話會議後，更確定騰訊今年下半年手遊及社交廣告收入維持穩固增長的看法，料集團下半年手遊收入可按年增長35%。騰訊控股周一以全日最高位548元收市，急漲30元或5.7%，收復20天線並連升3個交易日。周二早段回軟，曾跌逾1%，回至541.5元，其後跌幅收窄。周一有逾13億元北水淨買入騰訊。輪證資金流方面，周一有超過1.2億元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,500萬元淨流入。

周二公布中期業績的融創中國，周一逆市下挫3.5%，收報34.2元，創1個月低並失守100天線，是當日表現最差國指成分股。周二早段再跌1%，跌穿34元。融創今月初時建議分拆旗下物業管理服務於主板上市，一度刺激股價向上，惟其後高位受阻，現時股價已低於當時水平，市場正觀望業績對股價的影響。周一有逾200萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

騰訊牛證53476，收回價494.2元，槓桿比率9倍。熊證68438，收回價571.8元，槓桿比率17.4倍。

融創牛證65738，收回價32.4元，槓桿比率10倍。熊證55830，收回價40.4元，槓桿比率3.9倍。

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