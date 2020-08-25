【全球餐飲外賣激戰】美團稱霸中國　估值貴得有道理？

在各國實施防疫封鎖措施之下，迫使更多居民「宅」在家中足不出戶，帶動全球餐飲外賣業需求上升，並正掀起一場「大戰」，外賣供應商透過收購同業，推出超級應用程式(Super App)，以及推出固定費率服務等方式，搶佔這塊大餅，逆市突圍！

日經新聞引述Edison Trends數據指出，DoorDash在以4億美元買下同業Caviar後，以45%市佔率拿下全美第一；以28%市佔率位居第二的Uber Eats，7月宣布將收購Postmates，後者以7%的市佔率排行第四；總部位於荷蘭的Just Eat Takeaway.com，已宣布將收購美國同業Grubhub，後者以17%市佔率排名全美第三。

報道引述諮詢機構--L. E. K. Consulting指出，去年美國餐飲外賣市場的規模達530億美元，預計到2023年左右會增長至約880億美元。這三大送餐業者持續擴充的優勢，正使全美餐飲外賣市場版圖重新洗牌。

美團近日股價迭創新高，周一(24日)高位見272港元，市值突破1.5萬億元，位列港股第三大股份，往績市盈率已去到595倍，顯示市場對其前景賦予超高期望！

在東南亞，「Super App」有獨特的生態體系，這種餐飲外賣服務是由叫車應用程式(App)演變而來，例如印尼Gojek旗下的Gofood、越南Grab旗下的Grabfood。在這些國家用電單車外賣相當普遍，使外賣服務唾手可得，即便房屋在狹窄的街巷裏，外賣員仍能送達。

日本市場的競爭也在加劇。Uber Eats本月上旬展開攻勢推出固定費率服務，月繳980日圓即可無限制運送1,200日圓以上餐點。出前館(Demae-can)和其他新創公司也透過鎖定高檔與熱門餐廳合作並僱用高素質外賣員，擴大影響力。

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