碧桂園上半年少賺近10%　派息減至20.55分

該股股價午後曾跌2.7%，低見10.12港元，暫時成交逾8,500萬元。

公司於業績中指出，新冠疫情的爆發給經濟帶來前所未有的挑戰和增加不確定性，疫情可能影響房地產行業的經營和財務業績，集團持續關注疫情的情況，並積極應對。經過中國政府有效管控措施後，疫情已逐步受到控制。集團相信，潛在購房需求不會因為疫情而減少，疫情對營運業績的影響是短暫性。

展望未來，將繼續聚焦城鎮化帶來的住宅及相關需求，並挖掘房地產價值鏈內業務及資產價值，如針對人工智能產業革新，建築行業人員老齡化，消費者對食品安全要求提高等社會新態勢，開拓智能製造與機械人事業，發展現代農業與社區零售等；打造覆蓋客戶全生命周期的資源整合平台。

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