用戶指未能登入投資戶口　耀才：沒有死機！

他補充，該行職員早上集中解答客戶有關農夫山水招股的大量查詢，或未能即時接聽上述投資者的查詢。

有投資者反映，曾於9時15分成功登入戶口，但9時30分起一直無法登入，直至10時40分才成功。其朋友期間曾致電分行查詢，不過全部沒有人接聽或接不通，透過其他平台包括WhatsApp同facebook查詢亦沒有回應。

耀才證券股價今早曾挫逾9%，低見1.78港元；最新報1.87元，跌4.6%，成交約3,500萬元。

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