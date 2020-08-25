用戶指未能登入投資戶口 耀才：沒有死機！
2020年08月25日 12:38
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有投資者反映，在周二(25日)早上超過一小時未能登入耀才證券(01428)的股票戶口，錯失股票買賣機會。就投資者的查詢，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬接受查詢時強調，該行系統周二早間沒有「死機」，所有交易一切正常。
他指農夫山水(09633)周二開始招股，由於客戶反應熱烈，有機會導致登入系統時出現輕微遲緩情況，而該行提供四種登入途徑，包括網上交易平台、耀才證券(寶寶)App、耀才證券MH App、以及專業版交易平台，他建議客戶遇上登入問題時可轉至其他登入途徑。
他補充，該行職員早上集中解答客戶有關農夫山水招股的大量查詢，或未能即時接聽上述投資者的查詢。
有投資者反映，曾於9時15分成功登入戶口，但9時30分起一直無法登入，直至10時40分才成功。其朋友期間曾致電分行查詢，不過全部沒有人接聽或接不通，透過其他平台包括WhatsApp同facebook查詢亦沒有回應。
耀才證券股價今早曾挫逾9%，低見1.78港元；最新報1.87元，跌4.6%，成交約3,500萬元。
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