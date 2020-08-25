【高盛推介】部署小米業績　兩手準備可吼購沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團周一(24日)升約1.5%。周二(25日)早段則高見18.62元後倒跌約2.7%，落後大市。小米將於周三(26日)公布業績，市場預期公司第二季純利料介乎0.63億至24.21億元人民幣，按年跌45.5%至上升24%。並有多間券商近日都發表報告認為小米有機會搶佔更多中國市場的佔有率，並上調其目標價。

觀察個股認股證資金流向，可見近期資金持續吸納認沽證，過去8個交易日皆錄得資金流入，合共約1,090萬元。牛熊證方面，則見近期資金追捧牛證，過去5個交易日共錄得約4,900萬元資金流入，為同期最多資金流入的牛熊證相關資產，並且周一佔約2,050萬元。

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