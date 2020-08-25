【高盛推介】部署小米業績 兩手準備可吼購沽證
2020年08月25日 12:46
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團周一(24日)升約1.5%。周二(25日)早段則高見18.62元後倒跌約2.7%，落後大市。小米將於周三(26日)公布業績，市場預期公司第二季純利料介乎0.63億至24.21億元人民幣，按年跌45.5%至上升24%。並有多間券商近日都發表報告認為小米有機會搶佔更多中國市場的佔有率，並上調其目標價。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金持續吸納認沽證，過去8個交易日皆錄得資金流入，合共約1,090萬元。牛熊證方面，則見近期資金追捧牛證，過去5個交易日共錄得約4,900萬元資金流入，為同期最多資金流入的牛熊證相關資產，並且周一佔約2,050萬元。
投資者如看好，牛證方面可留意小米牛證(64268)，收回價16.68元，行使價16.28元，換股比率50，槓桿比率10.2倍。
投資者如計劃部署認購證，貼價的選擇可留意價外幅度約6%，年期約6個月的小米購證(24428)，行使價19元，2021年2月22日到期，實際槓桿4.4倍。
高敏感度的選擇則可留意年期約5個月的小米購證(17291)，行使價23.88元，2021年1月22日到期，實際槓桿5.2倍。
投資者如看淡，可留意價外幅度約14%，年期約5個月的高敏感度小米沽(19165)，行使價15.48元，2021年1月22日到期，實際槓桿4.5倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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