【全球攬炒】疫情拖累！南韓副財長指經濟復甦前景堪憂

南韓新冠肺炎疫情有擴散迹象，該國副財長Kim Yong-beom表示，疫情迅速蔓延，加上梅雨災害，令經濟復甦前景堪憂，只有控制疫情才能讓金融市場惡化狀況降低。

他又稱，近期市場波動加劇，但市場急跌可能性有限。雖然目前內需有恢復迹象，但隨着確診病例增加，可能會削弱經濟復甦大力度，甚至不排除消費進一步收縮的可能。

此外，南韓總統文在寅強調，目前疫情比起年初的新天地教會群聚感染更為嚴峻，呼籲全民配合防疫工作，若疫情失守則防控升級將再加大。

南韓周一(24日)新增266例確診病例，連續第11天單日新增超過百宗，累計逾1.7萬宗，首爾率先祭出全市強制口罩令，政府更要求夜店及歌廳等高危場所停業2周。

由於南韓進入2021年高考倒數100天，但近兩周首都圈集體感染已經造成150名學生和43名教師確診，該國副總理兼教育部長官俞銀惠也緊急宣布升級校園防控，首都圈所有幼稚園、中小學及高一、高二學生，自8月26日至9月11日全部轉為網上教學，僅高三學生繼續維持面對面教學。

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