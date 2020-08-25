思摩爾：維持派息比率不低於30% 次季產能復常
2020年08月25日 13:16
東網電視更多新聞短片
主席陳志平(左二)
半新股電子煙生製商思摩爾國際(06969)上半年盈利受累金融工具公允價值變動損失而按年下跌91.7%至7,666.1萬元。若撇除有關虧損，經調整利潤13.07億元，按年增長40.4%。首席財務官王貴升提到，因上市開支等影響利潤，故不派中期息，會繼續拓展業務、提升自身競爭力等，維持全年派息比率不低於30%的承諾，期望能派末期股息。
首季收入12.8億元人民幣(下同)，按年跌約8.8%。王氏解釋，受新冠肺炎疫情影響，首季產能減少約三分之一，惟已於第二季恢復正常，4月單月銷售更創新高。
該公司自家品牌的新產品早前提交了煙草上市前申請(PMTA)，並已獲美國食品及藥物管理局(FDA)受理。主席陳志平表示，將繼續加大在研發上的投入，正極探索霧化技術平台在醫療保健領域的應用。
被問到中美貿易戰的影響，董事會秘書邱凌雲指，產品被美方加徵逾10%關稅由其品牌商及客戶負責，集團並不承擔關稅。
－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！