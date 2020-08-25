思摩爾：維持派息比率不低於30%　次季產能復常

首季收入12.8億元人民幣(下同)，按年跌約8.8%。王氏解釋，受新冠肺炎疫情影響，首季產能減少約三分之一，惟已於第二季恢復正常，4月單月銷售更創新高。

該公司自家品牌的新產品早前提交了煙草上市前申請(PMTA)，並已獲美國食品及藥物管理局(FDA)受理。主席陳志平表示，將繼續加大在研發上的投入，正極探索霧化技術平台在醫療保健領域的應用。

被問到中美貿易戰的影響，董事會秘書邱凌雲指，產品被美方加徵逾10%關稅由其品牌商及客戶負責，集團並不承擔關稅。

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