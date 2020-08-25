標普：中美之爭升溫　經濟風險惡化

國際評級機構——標準普爾全球評級今日(25日)指出，近月以來中美關係在多方面顯著惡化，已對美國和中國內地的經濟與信貸條件帶來外部壓力，呈現「經濟外溢風險上升」。隨着美國全面將對中國的批評演變為政策主軸，尤其是阻止中國進入美國的科技與金融市場等關鍵領域，標普全球評級認為，經濟外溢風險正日趨惡化。

標普指出，中美之間多方面對抗，增加了金融市場或政策風險，進而帶來重大的經濟成本。美國近來的特別針對中方的說法及實際掣肘行動，一旦執行上更為嚴厲，可能會造成企業業務層面的嚴重中斷，經濟外溢出極高的風險。

由於新冠肺炎疫情和中美之爭已令跨境供應鏈中斷，標普指在美國市場銷售中國商品的成本上升，加上中方可能抵制美國商品等非關稅措施，都可能會影響美國某些行業的信貸質量。

標普提醒，中美緊張局勢產生的任何直接影響看來都是負面，但也可能帶給部分公司更堅實的支持，例如「中國製造2025」項目下的重要企業也可能從中受惠，因官方為了關鍵技術的自給自足，將給予更多的資源支持。

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