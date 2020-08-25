新股專輯：農夫山泉認購反應熱烈 有券商借爆孖展
2020年08月25日 13:46
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中國樽裝水及飲品生產商農夫山泉(09633)首日招股，獲6間券商預留共1,200億港元資金作孖展認購。其中，輝立證券預留300億元已全數借出。輝立證券企業融資經理陳英傑表示，正考慮會否「加碼」，但不會無止境加碼，會視乎市場環境而設立上限額度。
至於信誠證券預留150億元孖展額，半日已極速借出逾140億元，只餘小量孖展額度。信誠證券聯席董事張智威表示，該行正積極考慮會否「加碼」，由於是次認購反應熱烈，預料認購60手才穩中一手。
張又指，該公司高的知名度能支持其高毛利，長遠發展可觀。至於長揸定短炒，則視乎首日表現，若首日已升6成，建議可以先行食胡；升幅僅一成左右，則可作長線部署。
值得留意的是，該公司凍資期達10日，若以孖展認購，需留意風險。耀才證券行政總裁許繹彬則提醒，雖然該公司認購反應熱烈，但投資者要量力而為。
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