新股專輯：農夫山泉認購反應熱烈　有券商借爆孖展

至於信誠證券預留150億元孖展額，半日已極速借出逾140億元，只餘小量孖展額度。信誠證券聯席董事張智威表示，該行正積極考慮會否「加碼」，由於是次認購反應熱烈，預料認購60手才穩中一手。

張又指，該公司高的知名度能支持其高毛利，長遠發展可觀。至於長揸定短炒，則視乎首日表現，若首日已升6成，建議可以先行食胡；升幅僅一成左右，則可作長線部署。

值得留意的是，該公司凍資期達10日，若以孖展認購，需留意風險。耀才證券行政總裁許繹彬則提醒，雖然該公司認購反應熱烈，但投資者要量力而為。

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