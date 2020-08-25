有何啟示？華爾街最悲淡友也轉軚 上調標指年底目標

外國傳媒報道，美股周一(24日)再創新高，標數度突破3,400點關口。隨着美股持續強勢，原本對美股最悲觀的華爾街分析師之一、花旗首席美股策略師Tobias Levkovich，決定將標指年底目標從2,900點上調至3,300點，原因包括「不受限制的」美國聯儲局寬鬆措施、實際利率為負、標指突破技術阻力位等。

這是Levkovich數月以來，第2度上調標指目標，惟他對這項指數的預測仍傾向下跌，因標指收在3,431點，而他的目標僅3,300點。調整目標後，Levkovich在華爾街分析師中，對標指的預期排名為並列倒數第2，現在已略高於接受彭博調查的華爾街分析師目標價中位數3,200點水平。

他表示，仍認為市場升凸，但聯儲局將採取一切措施，防止美國股市以百分之十幾的幅度下跌，「標指準備下跌500點嗎？不會。」

不過，股壇亦有云：「最悲淡友轉軚，才是真正跌市的先兆。」不妨多留意一下。

－－－－－