【美國大選】總統選舉後第一年美股例升　別急估頂？

根據研究公司SunTrust Advisory Services最新發表的報告指出，不管是民主黨或共和黨候選人勝出美國總統選舉，在過去的15年中統計發現，若投資者在新總統上任後隨即自股市撤資，將會失去新任總統就職後第一年可能出現的豐厚回報！

外媒引述SunTrust Advisory Services首席市場策略師Keith Lerner指出，大選年投資者情緒高漲，故強烈警告不要將政治與投資組合混為一談。

為了證明這個結論，Lerner團隊檢視標普500指數歷史表現，結果發現不管那一政黨的人選當選新任總統，標普500指數在總統選舉後表現良好，過去15年來，選後第一年交出超過20%的回報率。不過四年後再次面臨選舉時，由於不確定性增加，選舉年回報率會是四年中最差的。

回顧過去歷史，若投資者在美國前總統奧巴馬上任前自股市撤資，將錯失2009年標普500 指數26%的升幅。同樣動作若出現在現任總統特朗普當選時，則會失去隨後2017年美股高達22%的升幅。

但總統候選人可能牽動股市不同類股的表現。Lerner團隊表示，拜登執政將有利再生能源、基礎建設以及新貿易政策下；若特朗普當選，則有益於國防、航天、傳統能源與金融業。

不過研究團隊強調，影響股市的「遠不只白宮」，往往是景氣周期變化等因素。

回顧美國歷史，第二次世界大戰後即使稅率高，美國經濟依然蓬勃發展，標普500指數10年年化回報率仍高達19.3%，創70年來紀錄。2000年代即便美國稅率極低，但接連爆破的網絡泡沫和房市泡沫，導致標普500指數10年年化回報率為負1%。

Lerner團隊表示，即使金融、能源、中小型股為特朗普上任後的受惠產業，但這些板塊表現仍低於標普500指數，例如能源股更在特朗普上任後下滑近12.4%，這說明世俗力量和基本面因素如何影響不同類股表現。

原油原本就面臨需求疲弱的問題，新冠肺炎疫情爆發後，原油期貨一度跌到負值，自4月中以來激增，有美國能源企業宣布破產。

此外，今年美國除了總統選舉之外仍面臨許多變數，就算疫情獲得控制，企業債務狀況是否能緩解、美國總統大選郵寄計劃是否能如期進行都是問題，再加上墨西哥灣颶風、加州森林野火等挑戰，未來幾個月的狀況依然難以預料。

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