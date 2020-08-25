【亂世買金】Pimco指金價便宜 升勢未完全展開
2020年08月25日 14:03
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（GettyImages圖片）
外媒報道，太平洋投資管理公司(Pimco)稱，金價當前水平不貴，漲勢尚未完全展開，由於實際利率依然處於低位，黃金還有進一步上行的空間。
大宗商品投資組合經理Nicholas Johnson說，儘管近期金價上漲，但認為在實際利率處於歷史低位的背景下，黃金估值仍然具有吸引力，甚至可以說是便宜。
Johnson預測的基礎情景是利率仍舊相對窄幅波動；這種前景，再加上該行認為對黃金的動能和興趣，會導致經過實際殖利率調整後的金價更高，表明黃金仍有從當前水平上行的空間。
因投資者在疫情期間尋求避險，加上各國央行相紛紛實施前所未有的貨幣刺激措施，推動金價早前突破每安士超過2,000美元關，並創紀錄高位。美國10年期國債實際孳息率下跌，亦提振了黃金的吸引力，吸引大量資金流入黃金交易所買賣基金(ETF)。
現貨金價周二報每安士1,932美元，升0.21%；今年以來已上漲27%。
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