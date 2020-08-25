你要知的趨勢！木材價格大升　反預示「加息」機高增

外國傳媒報道，今年內哪種原材料升勢最驚人？答案不是黃金和白銀，而是木材！數據顯示木材價格升幅幾乎是黃金的4倍。有專家警告，木材價格大升往往是債券孳息率上升的先兆。一旦債息上揚，就是實際利率上升的信號！

報道指出，疫情令美國民眾宅在家，引發了家居裝修熱潮，木材供不應求。今年以來，木材價格飆升1.04倍，升幅幾乎是金價的4倍。現在木材價格已升至每1,000板英尺(board-foot)828美元，打破了2018年歷史紀錄的651美元。

StoneX交易員Robin Cross表示，這是木材史上最狠、最猛、最超買的升勢。他指出，疫情之前，美國新屋營建需求旺，已令木材庫存處於低位。疫情爆發後，伐木場預期需求將減、降低產量，此失算讓市場更供不應求。美國全國住房營建商協會(NAHB)上周更警告，木材升得太快，可能會妨礙美國樓市復甦。

事實上，市場甚為關注木材價格大升！BCA Research指出，木材價格一飛衝天，代表美國聯儲局的寬鬆貨幣政策出現正面效用，因建築活動大增推升木材價格，而且住宅投資是經濟中對利率最敏感的行業，也是整體經濟增長的領先指標。

因此，木材價格升不停代表經濟好轉，聯儲局反而需要加息時間表，也許較目前預計的更快。此外，木材大漲也代表期限溢價(term premium)將從現今異常壓抑的水位上揚，可能會損害債券回報。過去30年以來，木材價格和債券報酬呈現「負相關」。

綜合以上因素，加上聯儲局對債券孳息率曲線控制潑冷水，或許投資者應押注債息轉升、孳息曲線轉陡(即遠期債息升幅高於短期，是反映經濟前景向好的信號之一)。

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