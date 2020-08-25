【全球攬炒】德次季GDP勁縮9.7%　半世紀最慘

財經媒體彭博報道，德國企業和消費者在實施疫情相關限制措施之際大幅削減支出，導致經濟大幅滑坡，而經濟在此基礎上可能只會緩慢復甦。

統計局的數據顯示，德國今年第2季投資下降了7.9%，家庭支出下降了10.9%，導致第2季總產出(GDP)下降了9.7%，為1970年德國開始紀錄季度GDP數據以來最大跌幅，惟低於早前公布未經修正的初步數據下降10.1%。其中，佔GDP高比重的出口下降超過20%。

在大規模財政支持推動下，公共支出上升，突破了政府的預算。德國截至6月份的6個月錄得3.2%的赤字，為2013年歐洲債務危機以來首次出現赤字。

此後，工業生產和零售業已恢復生機，表明經濟在收復失地方面取得了進展，但企業仍然對前景持懷疑態度，愈來愈多的迹象表明，封鎖措施結束後的強勁反彈已開始失去動力。

財政部長Olaf Scholz預測，GDP最早也不會在2021年下半年之前恢復到危機前的水平。他提議將保護就業機會的補貼延長至24個月，以防止在明年大選之前失業率飆升。

德國央行也敦促保持耐心。央行說，出口受到許多國家新疫情的拖累，而且疫情的高度不確定性正在抑制投資。

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