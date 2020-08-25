小心「綠天鵝」！包括香港　全球高溫將挑戰人類極限

外國傳媒報道，今年除了疫情外，全球都感受到極端高溫的威力！舉例來說，美國死亡谷出現攝氏54.4度史上最高溫，美國加州現在面臨嚴峻的野火與停電衝擊，這些都與極端高溫有關。在亞洲，上周中旬以來日本也出現猛烈的熱浪，多個城市和地區連續幾天都接近 40度，靜岡縣中部濱松市更見41.1度，平了2018年7月東京附近創下的最高溫紀錄。

更慘的是，這種高溫到晚上也不會消散，今年2月就有研究預測，如果沒有採取任何措施控制溫室氣體，到2100年，北半球大部分地區的夏季，有3/4會出現近乎全天候的極端高溫。美國南部、加拿大西北和東南部、西歐和南歐、蒙古和中國東南部(包括香港)，將是經歷極端高溫增幅最大的地區，未來幾十年可能要忍受更多次數的高溫。

研究指出，若未來幾十年人類可減少溫室氣體排放，到2100年，北半球許多地方的夏天極端高溫日數可能從大約8天增加到32天，與2012年相比增加4倍。如果排放量持續，日夜間連續高溫的天數將達69天左右，即3/4的夏季都處於極端高溫。

值得留意是，根據往績，熱浪平均造成的死亡人數多於洪水、龍捲風，甚至颱風。專家指出，如果白天很熱，到晚上身體又無法降溫，人們管理熱能的身理機制就會失效，雖然人類最終都必須適應更溫暖的未來，但極端高溫將挑戰人類極限。

【「綠天鵝」逼近恐觸發全球金融危機】

事實上，有「央行之母」稱號的國際清算銀行(BIS)早於今年初就出了一本書，警告氣候變化有可能引起「綠天鵝」事件，繼而觸發系統性金融危機，除非各國政府能採取應對措施防範這些風險。

該機構藉用市場熟悉的「黑天鵝」概念，提出了「綠天鵝(green swan)」的說法，來描述超出常規預期範圍、且具有廣泛或極端影響的不良事件。

BIS副總經理Luiz Pereira da Silva表示，綠天鵝或「氣候黑天鵝」具有典型「黑天鵝」的許多特徵。不過，「綠天鵝」不同於「黑天鵝」，因當中有確定性因素，即氣候變化的風險有一天會成真，可能會較金融危機給人類造成更大危害，具有引發更複雜和不可預測的連鎖反應風險。

誠然，目前全球正經歷有紀錄以來最溫暖的十年，愈來愈多的央行也呼籲要更好地準備氣候變化可能引發的金融相關風險。

法國央行行長Francois Villeroy de Galhau在這本書的前言中指出，為了順利駛過這些驚濤駭浪，採用更為整體性的思維至關重要。

他們的分析重申了經常提出的論點，即僅靠央行無法提供所需的解決方案，同時也承認氣候變化可能將央行帶入未知水域，這是傳統模型幾乎無法告訴他們的，必須謹慎決策予以應對。如果坐着不動，等待其他政府機構採取行動，他們可能會面臨無法履行自己使命的真正風險。

許多央行已作出努力，他們通過壓力測試來監測與氣候相關的風險，將環境、社會和治理準則納入養老基金，或與銀行合作披露碳密集的風險敞口，以評估潛在金融穩定風險。

Villeroy說，這些仍遠遠不夠。他說：「最嚴酷的現實是我們都在輸掉應對氣候變化的鬥爭。」他支持歐洲央行可能在即將到來的戰略評估中，進行討論的兩個解決方案：將氣候變化納入所有的經濟和預測模型，並全面改革抵押框架，以反映與氣候相關的風險。

他指出，如果各央行要在氣候變化時代保持金融和價格穩定，那麼，幫助調動所有需要的力量來贏得這場戰鬥，將符合他們的利益。

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