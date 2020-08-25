【市後重點睇】人民幣企6.9水平　道期升180點

美匯指數企93.07，離岸人民幣(CNH)高見6.9006，港匯處7.7504，美元兌日圓處106.17，歐元回升至1.1823，英鎊報1.3099。金價報1,931美元。布油企45.19美元，紐油報42.5美元。道指期貨升180點。

●市後關注點

-21:00 美國6月標普/Case-Shiller廿大城市樓價指數

-22:00 美國8月消費者信心指數；美國7月新屋銷售

●【果粉注意】年底或有兩款iPhone大降價...

●【新經濟】美股道指成分股大換血，百年成員埃克森美孚遭剔除。

●全球經貿戰：

-港受制裁官員強積金戶口或被迫重整資產。

-華為或於9月初發布最新旗艦手機。

-台企陸續遷出內地？鴻海如是說…

-傳印度政府私下要求電訊業禁用華為5G設備。

●【全球攬炒】德次季GDP勁縮9.7%，半世紀最慘。

●調查：第三季全球晶片代工產值年增14%，台積電奪冠。

●中國經纃：

-人行指沒有必要降銀行監管要求。

-四大資管公司上半年利潤下滑，最多料降95%。

-中汽協：8月上中旬乘用車產量按年增四成。

●破紀錄畢業潮來襲！內地國有銀行被迫增聘員工。

●新股專輯：傳百勝中國最快本周進行上市聆訊。

●中美貿易代表通電話檢討貿協落實情況，人民幣升穿6.91關。

●有何啟示？華爾街最悲淡友也轉軚，上調標指年底目標。

●標普：中美之爭升溫，經濟風險惡化。

●【美國大選】總統選舉後第一年美股例升，別急估頂？

●【亂世買金】Pimco指金價便宜，升勢未完全展開。

●你要知的趨勢！木材價格大升，反預示「加息」機高增。

●小心「綠天鵝」！包括香港，全球高溫將挑戰人類極限。

●「疫」市就業嚴峻！日本允許外國實習生別返國，可轉行謀生。

●新盤動向：帝御‧金灣周六推售76伙，標準戶售價463萬起。

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