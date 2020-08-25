【市後重點睇】人民幣企6.9水平　道期升180點

2020年08月25日 16:13
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    美匯指數企93.07，離岸人民幣(CNH)高見6.9006，港匯處7.7504，美元兌日圓處106.17，歐元回升至1.1823，英鎊報1.3099。金價報1,931美元。布油企45.19美元，紐油報42.5美元。道指期貨升180點。
    ●市後關注點
    -21:00 美國6月標普/Case-Shiller廿大城市樓價指數
    -22:00 美國8月消費者信心指數；美國7月新屋銷售
    ●恒生指數全日收報25,486點，跌65點或0.26%。主板成交1,287億港元。兩大手機設備股表現最差，瑞聲科技挫7.3%，舜宇光學亦跌4.8%。https://bit.ly/2YNsG4L
    ●A股快報：滬綜指收跌12點，外資淨買入17億人民幣。https://bit.ly/3j5joIO
    ●【果粉注意】年底或有兩款iPhone大降價...
    ●【新經濟】美股道指成分股大換血，百年成員埃克森美孚遭剔除。
    ●全球經貿戰：
    -港受制裁官員強積金戶口或被迫重整資產。
    -華為或於9月初發布最新旗艦手機。
    -台企陸續遷出內地？鴻海如是說…
    -傳印度政府私下要求電訊業禁用華為5G設備。
    ●【全球攬炒】德次季GDP勁縮9.7%，半世紀最慘。
    ●調查：第三季全球晶片代工產值年增14%，台積電奪冠。
    ●中國經纃：
    -人行指沒有必要降銀行監管要求。
    -四大資管公司上半年利潤下滑，最多料降95%。
    -中汽協：8月上中旬乘用車產量按年增四成。
    ●破紀錄畢業潮來襲！內地國有銀行被迫增聘員工。
    ●新股專輯：傳百勝中國最快本周進行上市聆訊。
    ●中美貿易代表通電話檢討貿協落實情況，人民幣升穿6.91關。
    ●有何啟示？華爾街最悲淡友也轉軚，上調標指年底目標。
    ●標普：中美之爭升溫，經濟風險惡化。
    ●【美國大選】總統選舉後第一年美股例升，別急估頂？
    ●【亂世買金】Pimco指金價便宜，升勢未完全展開。
    ●你要知的趨勢！木材價格大升，反預示「加息」機高增。
    ●小心「綠天鵝」！包括香港，全球高溫將挑戰人類極限。
    ●「疫」市就業嚴峻！日本允許外國實習生別返國，可轉行謀生。
    ●新盤動向：帝御‧金灣周六推售76伙，標準戶售價463萬起。
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