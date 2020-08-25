【fb直播】新股農夫山泉招股抽唔抽？
2020年08月25日 16:36
東網電視更多新聞短片
證券分析員譚朗蔚(左)
中美會談取得進展，但對港股刺激作用不大，周三(25日)先升後跌，收市跌65點 ，報25486點。
阿里巴巴(09988)破頂，衝破270元關，受惠旗下螞蟻集團通過A股上市輔導，現時上望空間仲有幾多？另一隻強勢股京東(09618)則破頂後回軟，但反而是補貨時機？至於小米(01810)即將出業績，不過有不少券商看淡，持貨者點算好？
中國包裝飲用水及飲料龍頭企業農夫山泉(09633)在周二(25日)起招股，每手200股，入場費4,343元，計劃集資最多83億元。農夫山泉近6成收入(143.5億元人民幣)，來自賣包裝飲用水產品，其毛利率高達6成(86.3億元人民幣)。有「水中茅台」之稱的農夫山泉，投資者抽唔抽好？
康師傅(00322)半年多賺58%至23.8億元人民幣 ，不派中期息，但股價照樣有得升，並且破頂高見15.82元。內地大力推動內需下，這類股份可吼低吸納？
《東網Money 18》搵嚟證券分析員譚朗蔚同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. 《On.cc東網》YouTube專頁：
－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！