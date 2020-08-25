日本證明放水救市無效！安倍經濟學失策　專家籲結構改革

外國傳媒報道，日本首相安倍晉三主張的「安倍經濟學」由於長年之來無法解決通縮，意味行將失效，專家呼籲作出結構改革！

日本受疫情影響，當地今年4至6月的實際年度國內生產總值(GDP)按季少了41萬億日圓(約3萬億港元)，4到6月的GDP總額為506萬億日圓(約37萬億港元)，與政府設定的600萬億日圓(約43萬億港元)的目標相差甚遠。經濟學家木內登英表示，這是「安倍經濟學」」失效的迹象，必須進行結構改革。

回看2012年12月下旬安倍擔任首相後，便啟動通脹政策組合，其中包括貨幣量化寬鬆(QE)及增加財政支出。「安倍經濟學」使日圓貶值，以助提高企業收益，日經平均指數亦因此重回2萬點關口。惟即使如此，安倍政府仍未克服該國長期通縮的困境，民眾消費力及信心依然低迷。

按目前估算，到2021年3月時，日本政府發債將達964萬億日圓(約70萬億港元)，幾乎是日本年度實際GDP的兩倍。分析憂心安倍太倚賴貨幣政策和財政政策，沒有思考結構性改革，加上人口快速老化及萎縮，也使他無法實現長期目標。

－－－－－