受惠宅經濟！調味料企業頤海國際半年多賺47%

期內集團的3類主要產品：火鍋調味料、中式複合調味料及方便速食，均有不同程度的增長。公司亦新增了2款中式複合調味料產品，9款火鍋調味料產品，11款方便速食產品，4款休閒食品。截至6月30日，公司共擁有51款火鍋調味料產品，43款中式複合調味料產品，22款方便速食產品。

其中，火鍋調味料產品所得收入按年增加11.7%至12.15億元，佔期內收入的54.8%。向關聯方銷售火鍋調味料產品收入年降低32.4%，向第三方銷售火鍋調味料產品收入按年增長89.5%。向關聯方銷售火鍋調味料產品收入下跌，主要因全球疫情嚴重影響餐廳門店業務。隨着集團今年上半年對第三方經銷商渠道管理的進一步深化，內部銷售人員激勵機制的創

新，銷售區域的下沉，渠道營銷的有效創新，以及終端售點銷售效率的提振，再加上新產品的推出，第三方銷售增速持續錄得較快速增長。

中式複合調味品所得收入按年增加49.7%至2.99億元，佔期內收入的13.5%。向關聯方銷售中式複合調味品收入增長16.4%，向第三方銷售中式複合調味品收入增長52.2%。在關聯方銷售方面，集團持續向蜀海供應鏈集團的部分餐飲客戶提供產品和服務。集團持續改良現有強勢單品，研發符合市場口味趨勢的新品，並結合產品特點及市場定位進行營銷活動，在第三方中式複合調味料銷售方面持續錄得喜人增長。

集團表示，疫情影響下推動「宅經濟」發展，加之集團對方便速食經銷商商渠道的持續擴張，並且重視開發例如便利店、火車站、旅遊景點等特殊渠道，方便速食產品持續錄得較快增長。截至2020年6月30日止6個月，方便速食產品收入按年增加95.9%至6.68億元，佔期內收入的30.1%。

行業及業務展望方面，集團表示，2020年，面對疫情帶來的嚴峻考驗和複雜多變的國內外環境，全球經濟皆面臨嚴峻的下行趨勢。預期2020年下半年，國內居民消費市場將進入恢復區間，整體經濟運行穩步復甦，中國市場預期總體向好，社會發展大局趨於穩定。餐飲行業作為疫情影響較大的行業，短期仍充滿挑戰。

針對全球疫情發展的不確定性，預期下半年集團關聯交易增速仍面臨壓力。但就目前形勢判斷，公共衞生問題並不會對調味品零售端業務產生負面影響，行業發展依舊穩健，市場潛力巨大。

2020年，集團依然把產品開發、渠道建設、終端營銷、海外擴展和供應補充作為公司策略重點。在產品開發方面，集團持續以多個子品牌細分應用場景及產品類別，以「讓美味變輕鬆」為主題標語打造產品、品牌及企業形象。通過產品的結構化創新，進一步拓寬業務邊界，圍繞火鍋調味料、中式複合調味料、方便速食及休閒食品等品類持續推陳出新，在穩固現有強勢單品市場地位的同時，發揮集團研發及探尋市場的能力，豐富產品矩陣。在新品開發上，集團也將繼續運用「產品項目制」激勵策略，以獨特地方風味和異域風情為方向，持續引入差異化新品。也將配合嚴格的產品下市制度，及時調整產品組合，培育大單品，淘汰表現不佳的產品，提升產品的綜合競爭力。

在渠道建設方面，集團將繼續通過內生增長和外延發展的方式積極優化並下沉銷售渠道、加強終端銷售能力、開拓全新渠道模式，以持續提升集團的市場佔有率和行業地位。與此同時，將繼續優化和改進人員激勵政策，切實鼓勵內部銷售人員以及外部經銷商，提高售點覆蓋密度及單點銷售效率。在電商平台方面，持續提升消費者體驗為重點，不斷提升電商平台的銷售效率和品牌形象。

在終端營銷方面，集團將持續進行積極的線上及線下推廣，以「親情化」管理為主題，服務經銷商和售點，提升費用使用效率，優化終端銷售效率。與此同時，集團將持續深化與經銷商的合作關係，以多個區域分倉提升配送效率和「零庫存」等舉措切實有效的挖掘渠道空間及經銷商潛力。

在海外業務方面，集團已經基本完成多個海外分公司的設立，並以積極興建海外工廠的方式持續補充海外供應。2020年，集團預計會有更多的外貿產品交由海外代工廠生產，並積極推進投資興建海外工廠的事宜。海外業務穩定的當地產能供應，不僅能減少運輸成本，提升產品組合靈活度，更有助於產品口味的區域化調整及符合當地產品的研發。

在供應鏈方面，未來幾年，集團於全球各地將有多個國內工廠陸續建成投產。預計將持續在精益生產和自動化設備研發上進行投入。

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