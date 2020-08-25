新股專輯：螞蟻集團同步遞交中港上市申請　風險因素多

螞蟻集團(25日)已正式向港交所遞交上市申請，中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利為保薦人。另據上海證券交易所的發行上市動態顯示，螞蟻集團在上海科創板上市申請周二已獲上交所受理。另有投行人士預計，由問詢回覆、上市委員會審議及通過上市委，估計10月中或之後申請註冊，並有望在10月底前登陸上市。

據初步招股文件，阿里巴巴持有螞蟻32.65%股權。該公司截至今年6月底，旗下支付寶手機應用程式(APP)的月度活躍用戶達7.11億，較去年底增加7.89%。上半年利潤219.23億元人民幣(下同)，按年飆升10.58倍；收入725.28億元，按年增38.04%。

集資所得將用於提升能力，以鞏固與合作夥伴的關係；提升自主創新和研發能力；擴大跨境支付及商家服務投入；以及營運資金及一般企業用途。

據悉，螞蟻集團擬在A+H發行的新股數量合計不低於發行後總股本的10%，發行後總股本不低於300.3897億股。本次A股發行可引入「綠鞋機制」，即超額配售權最高不超過15%。2019年，螞蟻全年收入1,206億元，按年增幅超過40%，淨利潤180.7億元。

文件披露，君瀚、君澳作為螞蟻的員工持股平台，分別持有螞蟻29.8%和20.6%的股份，為控股股東。發行完成後，君瀚、君澳合計持股將不低於40%。同時，馬雲個人持股比例不超過8.8%，他還宣布捐出6.1億股螞蟻股份做公益，相當於螞蟻發行後總股本的2%。

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