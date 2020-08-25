螞蟻集團︰內地推數碼貨幣是不明朗因素

螞蟻集團稱，人行於2017年底對數碼人民幣體系展開研究，包括該公司在內的中國若干企業參與其中。及至今年8月，作為一系列鼓勵服務行業發展的措施之一，商務部宣布將會在人行的支持下在中國一些發達地區進行DC/EP試點。DC/EP據報道是人民幣的數碼化形式，亦是最具流動性的貨幣供應(包括中國流通的紙幣和硬幣)中的一部分。它將由人行發行和支持，並計劃用於日常銀行經營如支付、從數碼錢包存取款，因而或會替代部分國內流通的紙幣和硬幣。

集團指，目前DC/EP仍處於小範圍試驗階段，具體實施安排尚不明確。因此，集團無法充分預見DC/EP對消費者支付行為和支付服務行業的影響。DC/EP將會如何切入或改變現行數碼支付行業格局仍不明朗。

螞蟻集團招股文件又提到，人行去年9月公布了《金融科技(FinTech)發展規劃(2019-2021年)》，其中包括一項統一技術標準和推動二維碼支付服務互聯互通的舉措。現時公司無法預測，若政府正式推出統一二維碼支付服務計劃，有關舉措會如何改變數字支付行業的競爭環境及動態。如果未能及時適應該等新舉措，「業務、財務狀況和經營業績可能會受到重大不利影響」。

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