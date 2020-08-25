【大行報告】瑞聲業績走樣　券商齊削盈利預測

該行預期，瑞聲將於明年恢復收入增長，主要由於安卓客戶的收入貢獻增加；毛利率預測為28.6%，仍低於公司訂立的40%水平。大和對瑞聲的利潤預率相對謹慎，下調其今至2022年盈利預測1至3%，維持「持有」評級及上調目標價至51元 。

另外，野村認為，瑞聲科技次季業績疲弱，部分與華為面對美國制裁有關，但相信相關影響將來會減少。公司對下半年光學業務的指標具建設性，基於預期交付更多塑膠鏡頭、毛利率改善及玻塑混合鏡頭開始出貨。

該行下調對瑞聲今年至2022年盈利預測7至14%，以反映聲學及電磁傳動部件銷售下降，惟將公司評級由「減持」上調至「中性」及上調目標價至51元。

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