【大行報告】瑞聲業績走樣 券商齊削盈利預測
2020年08月25日 17:31
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瑞聲科技(02018)上半年純利按年倒退58.37%，至約3.2億元人民幣(下同)。大和發表報告表示，指公司次季業績疲弱令該行憂慮利潤不穩的情況。雖然管理層對光學業務和利潤趨勢持樂觀態度，與該行認為「最壞的情況已經過去」的論調一致，惟該行仍關注公司盈利恢復進程受累疫情和美國封殺華為兩大因素而面臨出貨量下降和定價風險。
該行預期，瑞聲將於明年恢復收入增長，主要由於安卓客戶的收入貢獻增加；毛利率預測為28.6%，仍低於公司訂立的40%水平。大和對瑞聲的利潤預率相對謹慎，下調其今至2022年盈利預測1至3%，維持「持有」評級及上調目標價至51元 。
另外，野村認為，瑞聲科技次季業績疲弱，部分與華為面對美國制裁有關，但相信相關影響將來會減少。公司對下半年光學業務的指標具建設性，基於預期交付更多塑膠鏡頭、毛利率改善及玻塑混合鏡頭開始出貨。
該行下調對瑞聲今年至2022年盈利預測7至14%，以反映聲學及電磁傳動部件銷售下降，惟將公司評級由「減持」上調至「中性」及上調目標價至51元。
花旗則指稱，瑞聲次季業績令人失望，尤其光學業務毛利率僅13.8%，遠遜30至40%的目標。公司給予不清晰的下半年指引，並指股價自3月因投資者憧憬光學業務增長而開始上升。該行認為，在大立光及舜宇(02382)的激烈競爭下，瑞聲只能實現低質量增長。由於業績遜預期及研發開支增加，該行下調瑞聲盈利預測，並將目標價降至40元，評級由「中性」降至「沽售」。
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