碧桂園：有信心今年銷售錄按年增長

程光煜指，下半年將會供貨接近4,800億元，全年總計約9,000億元，目標去化率為67%，有信心保持今年銷售高於去年。去年碧桂園全年權益銷售額為5,522億元。

他又指，上半年權益買地開支770億元，全年1,600億元目標將根據市況調整。另上半年轉化328億元的舊改貨值，符合集團的計劃，維持全年舊改項目轉化800億至1,000億元權益貨值目標不變。

他指，雖然上半年接近60%有銷售來自三、四線城市，一、二線則佔40%，但買地投資仍如往年比例相若，認為對布局未有太大影響。他重申，集團堅持於一至六線城市均衡布局，地域上沒有明顯偏好，將會根據市場機會布局，「哪裡有機會、就去哪裡(投資)」。

碧桂園上半年銷售均價按年下跌，程指，主要因為期內增加了單價相對低的產品銷售，致成交結構出現變化。受疫情影響，上半年以2月均價最低，但3至7月均價穩步提升，有信心往後可以逐步改善均價及利潤水平。

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