中國太平：對下半年新業務價值增長有信心

期內，集團總保費及保單費收入跌1.33%，至1,370.74億元，不派中期息；淨投資收益升12.75%至169.07億元，淨投資收益率跌0.31個百分點至4.29%，總投資收益率升0.55個百分點至5.35%。

管理層表示，由於新型肺炎疫情對經濟活動影響仍有極大不確定性，當前金融市場表現與實體經濟形勢間存在一定程度脫節，若投資者的風險偏好減弱，風險資產價格或將承受較大壓力，故將繼續推進優質長期股權投資，以及高派息股票配置等措施以應對利率下行趨勢。

線下業務方面，太平人壽總經理程永紅表示，除了總公司大型培訓暫停外，其他銷售工作已全面恢復，而且不少工作流程已轉移至線上進行，認爲疫情加速保險業線上化的進程，有助提升集團科技運營的能力。

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