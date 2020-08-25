新股專輯：中美關係惡化有乜影響？螞蟻集團咁講…

螞蟻集團的招股文件呈列多項風險因素，關於中美關係近期顯著惡化的着墨也相當多。集團指，地緣政治衝突已導致中美關係緊張，這一不利趨勢可能會繼續，從而可能對業務和經營業績造成負面影響。

該公司指，近年來，中美關係由於兩國在貿易、科技、金融和其他領域的潛在衝突而惡化，導致世界其他地區的地緣政治局勢的不確定性擴大，並對中國和中國公司造成影響。華府已經對許多中國科技公司威脅甚至施加出口管制、經濟和貿易制裁措施，還威脅要對中國和中國公司在中國境內外所指控的活動施加進一步的出口管制、制裁、貿易禁運和其他更嚴格的監管要求，這等行徑引起了中國及包括螞蟻和阿里在內的其他中國科技公司在廣泛領域內面臨愈來愈多監管挑戰或更嚴格限制的擔憂，尤其是在數據安全和隱私、新興科技、可用於監視或軍事目的的「雙重用途」商業技術及應用、技術進出口或其他業務活動等。

招股文件羅列多則華府近期打壓中國科企的措施，如制裁螞蟻持有少數股權的曠視科技、「淨網行動」、打壓TikTok和微信等。這些限制以及未來美國或其他司法管轄區可能施加的類似或更廣泛的限制，可能對公司獲取或使用對技術基礎設施、服務範圍，以及業務營運至關重要的技術、系統、設備或組件，訪問基於美國的雲計算系統或其他基礎設施，及於美國的業務營運能力造成重大不利影響。此外，針對中國及中國公司的該等政策及措施可能會令美國人士不願意任職於中國公司，因而阻礙公司招聘以及留存相關合資格人才的能力。

此外，中美之間的貿易緊張局勢可能給中國乃至世界其他地區的經濟增長帶來壓力。美國政府近期倡導並採取措施限制某些商品的貿易，尤其是來自中國的商品。雖然兩國已於今年1月達成第一階段貿易協議，但中美之間未來貿易談判的進展仍存在不確定性，無法保證美國會維持還是降低關稅，或是在不久的將來對中國產品徵收額外的關稅。中美之間的貿易緊張局勢可能會加劇，美國將來可能會採取更加嚴厲的措施。中國已經採取反制措施，並可能對美國實施的新貿易政策、條約和關稅採取進一步反制措施。

中美之間貿易或其他緊張因素的進一步升級，或有關升級的新聞和謠言，均可能會給中國經濟和全球經濟帶來不確定性，進而可能影響螞蟻集團平台的活躍度。

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