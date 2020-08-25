艾伯科技旗下夥中移測試5G產品

中國移動山東省濱州分公司於周一(8月24日)提交試用報告，報告顯示「艾伯新型5G室內覆蓋系統與5G基站的主設備產品、原有室分系統兼容性好，試用過程中可以與任何一家主設備廠家基站的無線電單元對接。」

測試人員現場採用華為的Mate 20 X 5G手機測試上傳和下載速率，系統顯示，艾伯新型5G室內覆蓋系統下載速率可以達到500兆位元組每秒左右，上載速率為100兆位元組每秒左右，有效為顧客帶來極速的5G使用體驗。

中國移動山東省濱州分公司在試用結論中指出，該5G室內覆蓋系統能充分利用原有室分資源，快速實現低成本的5G信號室內覆蓋，是當前階段5G建設的優選方案，建議推廣及正式商用。

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