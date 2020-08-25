艾伯科技旗下夥中移測試5G產品
2020年08月25日 18:22
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(中新社圖片)
艾伯科技(02708)公布，旗下子公司深圳市艾伯通信與中國移動通信集團山東有限公司濱州分公司，就艾伯通信自主研發的新一代5G信號低成本室內覆蓋產品進行試用覆蓋，覆蓋地點位於山東省濱州市的大型商場「萬達廣場」內。
中國移動山東省濱州分公司於周一(8月24日)提交試用報告，報告顯示「艾伯新型5G室內覆蓋系統與5G基站的主設備產品、原有室分系統兼容性好，試用過程中可以與任何一家主設備廠家基站的無線電單元對接。」
測試人員現場採用華為的Mate 20 X 5G手機測試上傳和下載速率，系統顯示，艾伯新型5G室內覆蓋系統下載速率可以達到500兆位元組每秒左右，上載速率為100兆位元組每秒左右，有效為顧客帶來極速的5G使用體驗。
中國移動山東省濱州分公司在試用結論中指出，該5G室內覆蓋系統能充分利用原有室分資源，快速實現低成本的5G信號室內覆蓋，是當前階段5G建設的優選方案，建議推廣及正式商用。
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