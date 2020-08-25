碧桂園：疫情礙半年業績　惟全年影響有限

公司亦指，中期純利下跌也因新業務板塊的前期投入引起的合併報表稅前虧損9.4億元。伍碧君指出，因為機器人及農業等板塊仍處於投入的狀態，會努力盡快形成銷售，讓現金流能夠儘快「打平」。

總裁及執行董事莫斌指出，集團的新業務板塊，包括社區零售、現代農業及機器人等受疫情影響，上半年的推進過程受到影響，但已恢復正常。當中，建築機器人已研發50款，其中35款已進入工地測試，擬於明年進行小批量生產。其他業務則會按市況繼續推進。

另外，市傳總裁莫斌計劃離職，莫斌在記者會上直言，要傳達他「一定會跟碧桂園走到底」的堅定信念，他的職業生涯將會是在碧桂園結束。

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