新股專輯：螞蟻股東不乏香港商界蹤影

螞蟻集團的股東除了國際投資公司、中國國家資金外，亦見香港商界的蹤影。

事關螞蟻集團上市前，旗下的子公司Ant International於2018年6月進行境外股權融資，發行Ant International C類股份(下稱C類股份)，並已與上市前投資者訂立贖回及認購安排，C類股份持有人則會認購並獲發行相同數目的H股，繼而按一比一的比例將C類股份換成H股。

其中，長和( 00001 )及長江實業( 01113 )分別透過Hutchison Whampoa Europe Investments S.à r.l. 及Active Noble Ltd.，各自持有891.26萬股C類股份。

而阿里巴巴獨立董事董建華三名子女董立筠、董立均及董立新所擁有的私營投資公司Domenick Ltd.，則持有178.25萬股C類股份。

不過，上述兩者均未有披露於C類股份的實際持股比例。

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