新股專輯：螞蟻股東不乏香港商界蹤影
2020年08月25日 18:29
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螞蟻集團的股東除了國際投資公司、中國國家資金外，亦見香港商界的蹤影。
事關螞蟻集團上市前，旗下的子公司Ant International於2018年6月進行境外股權融資，發行Ant International C類股份(下稱C類股份)，並已與上市前投資者訂立贖回及認購安排，C類股份持有人則會認購並獲發行相同數目的H股，繼而按一比一的比例將C類股份換成H股。
其中，長和(00001)及長江實業(01113)分別透過Hutchison Whampoa Europe Investments S.à r.l. 及Active Noble Ltd.，各自持有891.26萬股C類股份。
而阿里巴巴獨立董事董建華三名子女董立筠、董立均及董立新所擁有的私營投資公司Domenick Ltd.，則持有178.25萬股C類股份。
不過，上述兩者均未有披露於C類股份的實際持股比例。
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