世茂集團：下半年加快供貨節奏　全年目標或超額完成

他解釋，由於公司下半年還有4,000億元的可售資源，只要完成當中的47%就能達標。惟市場仍受疫情及中美關係等不確定因素影響，認為目前調高目標並不合適。

在拿地方面，他指，公司全年計劃的土地投資額度為1,200億元，相當於全年現金回款的50%以內。許指出，今年預計新增貨值達5,000億元，截至上半年只完成了一半，但實際上許多項目已在7月交易，故已完成60至70%的新增土儲，未來不急於加大土地投入，需再觀望市場狀況，將待市場氣氛冷卻及待政府政策出台後留意機會。

對於集團改為進軍金融板塊，許世壇解釋，因隨著業務發展，物管業務的上游客戶基礎大，故金融業務需求更大。他續稱，雖然受疫情影響，上半年商娛、酒店業務均有損失，但預期往後增長會加快。集團表示，除已申請分拆物管業務上市，亦計劃在未來數年分拆其他高增長及高價值業務上市。

世茂集團助理總裁、營銷管理中心負責人邵亮補充，集團下半年可售資源共2,206萬平方米，當中87%會佈局在一、二線和強三、四線城市，優質城市的佔比將超過往年所有的數量。又指，不同於以往將供貨堆積在11月、12月，今年集團在下半年加快了供貨節奏。基於此，邵亮預計，在7月後，集團的單月銷售額於每月都存創新高的可能，尤其在9月、10月，甚至可能超過集團此前的歷史水平。

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