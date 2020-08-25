藝里坊‧2號料9月開售　主打一房佔逾七成

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，集團一直秉持用心築建社區的理念，銳意改變西營盤區內面貌，誠邀17位本地及國際知名藝術家，以不同創意、筆觸及風格，以整個小區戶外牆身、街道甚至梯級等空間作畫布，創作26幅大型壁畫，以Urban Art打造全港首個以壁畫活化都市的藝文蘇豪小區──『ARTLANE藝里坊』。

他指出，藝里坊‧1號銷情理想，項目現已落成，並累售186伙，佔可售單位約85%，足見市場對項目需求殷切。

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