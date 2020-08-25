藝里坊‧2號料9月開售 主打一房佔逾七成
2020年08月25日 18:51
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恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝(右)
發展商開盤信心回升。恒基地產(00012)旗下西營盤藝里坊‧1號銷情理想，為回應市場需求，第2期藝里坊‧2號料最快9月開售，共提供264個住宅單位，間隔多元化，涵蓋開放式至兩房，當中主打一房戶佔整體逾七成，開放式戶佔近兩成，而兩房則佔約一成。項目預計關鍵日期為2021年第四季，示範單位及售樓處設於中環國際金融中心1期。
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，集團一直秉持用心築建社區的理念，銳意改變西營盤區內面貌，誠邀17位本地及國際知名藝術家，以不同創意、筆觸及風格，以整個小區戶外牆身、街道甚至梯級等空間作畫布，創作26幅大型壁畫，以Urban Art打造全港首個以壁畫活化都市的藝文蘇豪小區──『ARTLANE藝里坊』。
他指出，藝里坊‧1號銷情理想，項目現已落成，並累售186伙，佔可售單位約85%，足見市場對項目需求殷切。
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