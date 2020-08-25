末日博士警告：美元「武器化」恐加速式微進程

外國傳媒報道，因估中2008年金融海嘯而被稱為新一代「末日博士」的紐約大學經濟學教授魯比尼(Nouriel Roubini)表示，近期美元疲弱主要是受周期性因素影響，但長遠來看，仍有部分負面因素可能導致美元主導性受損。

他認為，美元長期前景較模糊，近期貶值主要受聯儲局無限放水政策影響，隨着資產負債表持續擴大，當局的做法似乎較他國更寬鬆。

至於會有甚麼因素可能破壞美元的全球主導地位？魯比尼表示，首先，如果聯儲局繼續將其巨大的財政赤字貨幣化，隨之而來的通脹將削弱美元地位，同時也將降低美元作為全球主要準備貨幣的吸引力。

另一項風險來自美國喪失地緣政治的霸權，魯比尼指出，一旦「中國世紀」實現，美元將隨着人民幣崛起而式微，警告美國透過貿易、金融和技術制裁等，將美元「武器化」可能加速這個進程。

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