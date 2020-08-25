新股專輯：螞蟻話事人係阿里定馬雲？謎底解開

已宣布「A+H」上市計劃的螞蟻集團，周二(25日)正式遞交上市申請，花旗、摩根大通、摩根士丹利及中金為在港上市的聯席保薦人；中金及中信建投則為上海科創板上市計劃的保薦人。

有趣的是，馬雲已委託杭州雲鉑於未來將經濟利益，佔超過6.11億股股份，捐贈指定公益組織。

該公司截至今年6月底，旗下支付寶手機應用程式(APP)的月度活躍用戶達7.11億，較去年底增加7.89%。上半年利潤219.23億元人民幣(下同)，按年飆升10.58倍；收入725.28億元，按年增38.04%。若按非國際財務報告準則計，利潤239.12億元，按年升5倍。

值得留意的是，2017年及2018年，數碼支付與商家服務仍是螞蟻集團最主要的收入來源，佔比分別達54.9%及51.8%，但在去年已降至43%，被近年大力發展的數碼金融科技平台「爬頭」。數字金融科技平台去年的收入達56.2%，今年上半年已升至63.4%，比數碼支付與商家服務多出27.5個百分點。

集資所得將用於提升能力，以鞏固與合作夥伴的關係；提升自主創新和研發能力；擴大跨境支付及商家服務投入；以及營運資金及一般企業用途。

據早前外電報道，螞蟻集團於中港兩地合共籌高達300億美元(約2,340億港元)，香港佔100億美元(約780億港元)，有望超越石油巨企沙特阿美，成為史上集資規模最大的新股。

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